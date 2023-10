A cantautora brasileira Maria Gadú vai apresentar o seu novo álbum, “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”, nos próximos dias 9 de dezembro, no Teatro Capitólio, em Lisboa, e, no dia seguinte, no HardClub, no Porto, divulgou a sua promotora.

O novo álbum de Maria Gadú, "Quem Sabe se Isso Quer Dizer Amor", é "uma homenagem a vários nomes fundamentais música popular brasileira, de Marisa Monte e Rita Lee a Gonzaguinha e Caetano Veloso", lê-se no comunicado divulgado esta semana. Gadú estreou-se discograficamente em 2009, com um álbum homónimo, ao qual sucedeu, em 2011, um gravado ao vivo em que repartia os créditos com Caetano Veloso, tendo editado posteriormente, "Mais Uma Página", "Nós" e "Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor".