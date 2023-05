Os portugueses Maria João & Mário Laginha e a harpista galesa Amanda Whiting juntam-se ao cartaz do Matosinhos em Jazz 2023. O festival está marcado para julho no Coreto dos Jardins Basílio Teles, em Matosinhos.

No dia 8 de julho, Maria João & Mário Laginha sobem ao palco do festival. "Quando o assunto é jazz português, os nomes de Maria João e Mário Laginha assumem vital importância de um legado incomparável. A sua arte extravasa as fronteiras do jazz e marca um momento muito importante na musica portuguesa", frisa a organização.

Mais adiante na programação (23 de julho) é a vez de Amanda Whiting apresentar o seu "trabalho único em torno da sua harpa e todas as explorações à volta do jazz".

Pelo festival vão passar ainda Jonathan Ferr (9), Yazmin Lacey (15) e Kamaal Williams (16), com concertos de entrada livre, sempre às 18h00 no Coreto do Jardim Basílio Teles, em Matosinhos.

No mesmo jardim, e durante todo o mês de julho, fica também disponível a exposição resultante de obras criadas por artistas portugueses convidados a reinterpretar icónicas capas de álbuns de jazz.

FESTIVAL MATOSINHOS EM JAZZ 2023