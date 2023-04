MARO vai apresentar o seu mais recente álbum, "hortelã", em Portugal. A digressão arranca na Madeira, no Festival Aqui Acolá, em Ponta do Sol, no dia 20 de maio.

Durante a primavera, a artista vai atuar no Cine-Teatro Alba, em Albergaria-A-Velha, no dia 26 de abril, no Theatro Circo, em Braga, a 3 de junho, no CCB, em Lisboa, a 7 de junho, na Casa da Música, no Porto, a 14 de junho e no Convento São Francisco, em Coimbra, a 17 de junho.

Nos concertos de Lisboa, Porto e Coimbra haverá a possibilidade de adquirir um Meet & Greet, que dá acesso a uma sessão de Q&A (perguntas e respostas) com a MARO. "Neste tempo, vai ser possível privar com a artista e questioná-la acerca das novas canções, do processo desde a construção das mesmas até subirem ao palco, entre outras temáticas", adianta a Sony Music.

CONCERTOS: