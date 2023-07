Jacob Collier foi uma das estrelas maiores do Palco Heineken no primeiro dia, 6 de julho, do NOS Alive. Para o final do concerto, o músico britânico guardou uma surpresa para os fãs portugueses.

Antes do adeus ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, o artista chamou a palco a amiga MARO - Jacob Collier e a artista que representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção já fizeram digressões em conjunto.

Em palco, os amigos cantaram "Lua", tema que gravaram juntos em 2019.

Veja os vídeos: