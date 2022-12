MARO revelou esta semana seis canções do seu último álbum, gravadas ao vivo com banda pela primeira vez, em conjunto com o estúdio brasileiro Sonastério.

O álbum "can you see me", lançado no verão deste ano, conta agora com uma nova versão, que se encontra disponível no Youtube (ver aqui) e Spotify. "Este álbum é apresentado pela primeira vez em versão tocada ao vivo com banda, tendo sido gravados seis vídeos desta performance. A estética dos vídeos e a sonoridade que acompanham este projeto assinado pelo Sonastério", frisa a agência LUVIN’ em comunicado.

"Sonastério ilumina" é uma série audiovisual musical que tem como objetivo trazer ao público "a verdade de grandes artistas e bandas": "Em experiência de imersão no Sonastério, o artista apresenta a sua essência e grava versões de músicas para a eternidade. A série é como o próprio Sonastério: um refúgio, uma fuga do cotidiano".

O trabalho de MARO está disponível no Spotify da MARO e canal de Youtube.