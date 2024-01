Mary Weiss, vocalista da girl-band Shangri-Las, morreu na passada sexta-feira, dia 19 de janeiro. A artista, que fez parte uma das girl bands norte-americanas mais populares dos anos 1960, tinha 75 anos.

As causas da morte ainda não foram conhecidas. A notícia foi confirmada por Miriam Linna, da editora Norton Record, que lançou o último álbum da cantora ("Dangerous Game", de 2007).

As Shangri-Las, girl band formada por Mary e Elizabeth Weiss e as gémeas Marguerite e Mary Ann Ganser, conquistaram os tops mundiais nos anos 1960 com temas como "Remember (Walking in the Sand)", de 1964, e "Leader of the Pack".

Em 1968, o grupo afastou-se dos palcos, reunindo-se por duas vezes, em 1977 e 1989.