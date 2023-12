James Arthur é a nova confirmação para a edição de 2024 do MEO Marés Vivas. O artista britânico vai atuar no antigo Parque de Campismo da Madalena, em Vila Nova de Gaia, no dia 20 de julho.

No festival, o músico vai apresentar o seu novo álbum "Bitter Sweet Love", com edição prevista para 26 de janeiro de 2024.

"James Arthur é um dos artistas de maior sucesso global da atualidade (#73 no Spotify), com quatro álbuns de estúdio editados, incontáveis concertos esgotados em muitas das mais prestigiadas salas de espetáculo do mundo, mais de 16 mil milhões de unidades vendidas e mais de 38 milhões de ouvintes mensais no Spotify", frisa a organização em comunicado.

Os bilhetes para a edição de 2024 do MEO Marés Vivas já estão disponíveis na MEO Blueticket.