O músico Mickael Carreira atua no próximo dia 27 de abril no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, ponto de partida para uma digressão nacional, anunciou o seu agenciamento.

“Além das novas músicas”, Mickael Carreira incluirá no alinhamento do espetáculo temas como “Porque ainda te amo”, “Bailando”, “O teu lugar”, “Pelos cantos do mundo”, “Caladinho” e “Última vez”.

Mickael Carreira, filho do cantor Tony Carreira, iniciou a carreira musical há 17 anos.