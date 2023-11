Foi no final do espetáculo na Altice Arena, em Lisboa, que Os Quatro e Meia anunciaram uma "grande novidade para 2024".

No dia 22 de junho de 2024, a banda de Coimbra irá subir ao palco do Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, lado a lado com Miguel Araújo.

"Este espetáculo único e inédito, irá juntar os seis elementos d’Os Quatro e Meia à voz inconfundível de Miguel Araújo, acompanhado pelos seus talentosos músicos, para um encontro que promete ser titânico", frisa a promotora em comunicado, sublinhando que o grupo é fã do cantor e vice-versa.

Os bilhetes já se encontram disponíveis nos locais habituais.