No dia 11 de fevereiro atua na Casa das Artes, em Famalicão, já com sala esgotada, seguindo para Castelo Branco, onde atua dia 17 no Cineteatro Avenida, e, no dia 11 de março, nas Caldas da Rainha, no Centro Cultural e de Congressos, com sala já lotada, uma “tendência que se verifica um pouco por todo o país”, segundo comunicado da promotora Thinkoutloud.

Nas Caldas da Rainha, “devido à elevada procura de bilhetes foi aberta uma sessão extra no mesmo dia 11 de março, às 18:00”, indicou a promotora.

Miguel Araújo tem previsto atuar ainda no Casino da Póvoa de Varzim, no dia 18 de março, no Casino Centro Congressos da Madeira, no Funchal, no dia 24 de março, e ainda em março, no dia 30 no Convento São Francisco, em Coimbra.

Em abril, atuará em Estarreja, no Cine-Teatro no dia 7, sobe ao palco do Teatro José Lúcio, em Leiria no dia 14, estará no Teatro das Figuras, em Faro no dia seguinte, atua no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada no dia 15, e encerra a digressão no dia 27 no Casino Estoril.