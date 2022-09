A digressão do intérprete de “Dança de um Dia Normal” abre na Casa das Artes, em Famalicão, no distrito de Braga, no dia 11 de fevereiro, e termina no Casino Estoril, a 27 de abril próximo. Pelo meio, o músico cumpre sete datas.

No dia 17 de fevereiro, Miguel Araújo sobe ao palco do Cineteatro Avenida, em Castelo Branco, seguindo-se, no dia 11 de março, o Centro Cultural e de Congressos de Caldas da Rainha e, o dia 18 de março, o Casino da Póvoa de Varzim, antes de encerrar o mês de março no Convento S. Francisco, em Coimbra, onde atua no dia 30.

No dia 1 de abril, Miguel Araújo atua no Cine-Teatro de Estarreja, no dia 7 de abril sobe ao palco do Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, seguindo-se Faro, no Teatro das Figuras, no dia 14 de abril e, finalmente, Estoril.