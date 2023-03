Mimicat apresentou "Ai coração" através da livre submissão de canções e conquistou os espectadores e os jurados. Na final do Festival da Canção, que decorreu no sábado, dia 11 de março, a cantora foi a escolhida para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em Liverpool.

Segundo a RTP, é a primeira vez na história que um tema da livre submissão vence o concurso nacional. "Não fazia ideia, eu não acompanho... só vejo as atuações na net no dia a seguir", confessou a artista na final do concurso.

"Eu sou uma underdog. Venho de um registo em que não há público. Ninguém sabia quem eu era e, quando apresentei esta canção, foi por todos nós. É por todos os underdogs que andam aí a cantar para terem uma oportunidade, há séculos, e não conseguem. Obrigada a toda a gente que se identificou com a minha canção e que votou", frisou Mimicat.

"Eu devo dinheiro a muita gente neste momento", brincou.

Mimicat é o nome artístico da cantora portuguesa Marisa Mena, de 38 anos, que se candidatou ao Festival da Canção, submetendo “Ai Coração”. A cantora já tinha participado em 2001 numa das semifinais do festival, com o nome Izamena.

Mimicat vai representar Portugal no 67.º Festival Eurovisão da Canção, cuja final está marcada para 13 de maio em Liverpool, no Reino Unido. A final é antecedida por duas semifinais nos dias 09 e 11 de maio e Portugal está na primeira semifinal.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964 e venceu pela primeira e única vez em 2017, com “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.