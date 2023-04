Grazi Barbosa morreu na passada sexta-feira, dia 21 de abril, na sequência de um acidente de viação. A jovem cantora brasileira tinha 25 anos e era considerada uma das grandes promessas da música sertaneja.

De acordo com o site G1, na noite de quinta-feira, a artista atuou no bar No Trabalho, localizado na cidade Sertãozinho, a quase 300 km da capital paulista.

Nas redes sociais, a Câmara Municipal de Sertãozinho lamentou a morte da artista. "Os nossos mais sinceros sentimentos a toda família, amigos e fãs da grande artista que nos deixou hoje. Tivemos a honra de ter a cantora Grazi Barbosa em eventos e projetos culturais", pode ler-se no comunicado.