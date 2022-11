O cantor e ator norte-americano Aaron Carter foi encontrado sem vida na sua casa em Lancaster, nos Estados Unidos. Ao site TMZ, fontes da polícia local avançaram que receberam o alerta relativo a um "homem afogado na banheira" às 11h00 (hora local)

Aaron Carter, de 34 anos, era irmão de Nick Carter, dos Backstreet Boys.

O artista conquistou popularidade no final dos anos 1990, tendo-se estreado na música aos nove anos. Ao longo da sua carreira, o rapper lançou quatro álbuns de estúdio.

O disco de estreia do cantor vendeu mais de um milhão de cópias. Já com o segundo trabalho, "Aaron's Party", Aron Carter triplicou as vendas e foi convidado a ser uma das estrelas do canal Nickelodeon.

O artista fez ainda várias digressões, chegando a abrir vários concertos dos Backstreet Boys, banda do irmão.

Aaron Carter também participou no programa "Dancing With the Stars" e na produção musical da broadway "Seussical".

O cantor esteve diversas vezes internado em clínicas de reabilitação.