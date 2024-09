Scoop, conhecido por sucessos como "Be Faithful" e "It Takes Scoop", desmaiou na sexta-feira no meio de uma atuação em Hamden, no estado do Connecticut, e foi levado para o hospital, mas os médicos não conseguiram reanimá-lo, informou a imprensa americana.

Um vídeo publicado pelo site TMZ, especializado em notícias sobre celebridades, mostra o que parece ser o momento após o desmaio, quando, ainda no local do concerto, uma equipa médica realizava no artista técnicas de reanimação cardiopulmonar.

"É com profunda tristeza e grande peso nos nossos corações que partilhamos a notícia do falecimento do lendário e icónico Fatman Scoop", publicou a sua família na conta do artista no Instagram.

"Fatman Scoop era conhecido mundialmente como a voz indiscutível do club. A sua música fazia dançar e aceitar a vida com positividade", acrescentou a família.

O seu empresário, Birch Michael, confirmou pelo Facebook a morte de "Isaac Freeman III, conhecido profissionalmente como Fatman Scoop".

"Ensinaste-me a ser o homem que sou hoje. Amo-te, Scoop. Muito obrigado por tudo o que me deste", acrescentou Michael na publicação com uma foto do artista.

O mundo do hip-hop prestou homenagem ao rapper nas redes sociais.

A estrela do género Missy Eliot expressou, no X, que "a voz e a energia de Scoop contribuíram com muitas canções que fizeram com que as pessoas se sentissem felizes e com vontade de dançar durante mais de duas décadas".

"O seu impacto é enorme e nunca serás esquecido", acrescentou.