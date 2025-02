O cantor folk Bill Fay, conhecido por canções como "The Healing Day" e "Thank You Lord", morreu no passado sábado, dia 22 de fevereiro, confirmou a editora Dead Oceans. O artista tinha 81 anos.

"Era uma pessoa reservada com o maior dos corações, que escreveu canções imensamente comoventes e significativas que continuarão a ir ao encontro das pessoas durante anos", destaca a editora na nota partilhada. "Era um homem gentil e um cavalheiro, sábio para além do nosso tempo", acrescentou a equipa do britânico.

Bill Fay começou a sua carreira em 1967 e lançou o seu primeiro álbum em 1970. Um ano depois, editou "Time of the Last Persecution". Nos anos 1990, o trabalho do londrino foi redescoberto, tendo sido editadas várias gravações feitas entre 1978 e 1981.

Em 2012, Bill Fay lançou o disco "Life Is People", seguindo-se "Who Is the Sender?" (2015) e "Countless Branches" (2020).