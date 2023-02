O músico e compositor norte-americano Burt Bacharach morreu na quarta-feira, em casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 94 anos, de causas naturais, anunciou hoje a sua relações públicas.

Nome maior da música popular a sair dos Estados Unidos ao longo da segunda metade do século XX, Burt Bacharach só teve pares em figuras como John Lennon e Paul McCartney, Carole King e poucos mais, como recorda o obituário da Associated Press.

Ao longo da carreira, Burt Bacharach foi autor de centenas de canções, tendo chegado 73 vezes ao top 40 nos Estados Unidos. Já no Reino Unido, os seus hits conquistaram 52 vezes o principal top britânico.

O músico americano ganhou três estatuetas no Óscares - Melhor Banda Sonora e Melhor Música Original, em 1982, ("Arthur, O Alegre Conquistador"); e Melhor Banda Sonora em 1970 ("Dois Homens e um Destino"). O artista conquistou ainda oito Grammys.

A dupla Burt Bacharach e Hal David

Com Hal David, o músico escreveu dezenas de canções durante uma longa colaboração entre os anos 1960 e 1970 "I Say a Little Prayer", cantada por Aretha Franklin, "What's New Pussycat?", de Tom Jones, "The Look of Love", de Dusty Springfield, e "Make It Easy on Yourself", dos Walker Brothers, foram alguns dos temas criados pela dupla.

Neil Simon, Burt Bacharach e Hal David

Entre os êxitos que compuseram conta-se "Raindrops Keep Fallin' on My Head", que lhes valeu um Óscar de melhor canção no filme "Dois Homens e um Destino" (1969).

Beatles, Frank Sinatra, Barbra Streisand, Neil Diamond, Tom Jones, Dusty Springfield e, sobretudo, Dionne Warwick foram alguns dos artistas que interpretaram temas da dupla.

Muitas das músicas que escreveram continuaram a fazer eco por vários anos, reinterpretadas por diferentes artistas, nomeadamente "That's what friends are for", "I say a little prayer", "Walk on by", "What the world needs now is love".

Os dois autores começaram a trabalhar juntos em 1962, compondo para a cantora Dionne Warwick, e terminaram a parceria em 1973, que acabou por chegar à barra dos tribunais envolvendo também aquela artista.

Só se reconciliariam em 1992 para a gravação do álbum "SunnyWeather Lover", de Dionne Warwick.

Hal David e Burt Bacharach foram distinguidos este ano com o Prémio Gershwin de carreira pelo contributo para a canção popular.