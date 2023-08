DJ Casper, o músico norte-americano que ficou mundialmente conhecido com o sucesso "Cha Cha Slide", morreu aos 58 anos. Segundo o The Guardian, o artista lutava contra um cancro no rim e no fígado desde 2016.

A notícia foi confirmada pela sua mulher ao canal de televisão ABC.

Willie Perry Jr (nome de baptismo) nasceu em Chicago e criou o hit "Cha Cha Slide" em 1998 para o seu sobrinho personal trainer. O tema começou por chamar a atenção de uma editora local e, nos anos seguintes, saltou para os tops mundiais.

O single chegou ao primeiro lugar do top do Reino Unido em 2004 e, atualmente, soma mais de 80 000 000 reproduções no Spotify.