Jamie Roy, popular DJ e produtor de música eletrónica da Escócia, morreu esta terça-feira, dia 20 de setembro. O artista tinha 33 anos e as causas da sua morte não foram reveladas.

Nas redes sociais, a família confirmou a morte do DJ e produtor natural de Glasgow. "O Jamie era um filho, um irmão, um tio e um sobrinho com muito talento e muito querido, muito amado também pelos seus amigos e colegas, tanto na música como fora desse meio. Estamos de coração partido", pode ler-se no comunicado.

"Organ Belt" foi o principal sucesso lançado por Jamie Roy. O single conquistou vários tops mundiais e soma milhares de reproduções nos serviços de streaming de música.