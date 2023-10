A fadista Sara Pinto morreu esta segunda-feira, dia 16 de outubro, vítima de doença prolongada. A notícia foi confirmada pela cantora Nucha nas redes sociais.

A artista, natural do Porto, estava afastada dos palcos há vários anos.

Sara Pinto ficou conhecida em 1990 ao participar no Festival da Canção com o tema "Deixa Lá (O pior já passou)", que contava com letra de Alexandra Solnado e música de Paulo de Carvalho. No mesmo ano, a cantora editou o álbum "Raminho de Violetas”.

Em 1994, depois de editar um disco dedicado a Amália Rodrigues ("Cristal de Saudade"), a artista voltou ao Festival da Canção com o tema "Este Alentejo", de José Manuel Coelho.

Em 2015, Sara Pinto lançou o seu terceiro e último álbum ("Gosto de gostar de ti").

Nas redes sociais, Nucha recordou a amiga."Minha querida Sara Pinto. Estou muito triste com a notícia da tua partida. Maldita doença que te fez sofrer tanto. Querias tanto viver. Lutaste muito, eu sei... Acabou o sofrimento e, agora, descansa nos braços de Deus", escreveu.

"Fica a grande história de inúmeros sucessos musicais! A tua presença no Festival da Canção, em 1990, é só mais um desses momentos, nos quais tive o privilégio de ter partilhado o certame contigo", acrescentou a cantora.