Francisca Edviges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga, nascida no Rio de Janeiro, no Brasil, foi também maestrina, a primeira pianista do género musical brasileiro chorinho e também a primeira mulher a reger uma orquestra no país.

Neste recital, que terá Karin Fernandes ao piano, o programa inclui as composições "As pombas", "Saudade" e "Heloisa", de Chiquinha Gonzaga.

Serão ainda interpretadas as obras a Balada op.38 n.º 2, de Frederic Chopin, "Pressentiment (Étude pour virtuose nº7)", de Arthur Napoleão, "Images I (Reflets dans l'eau/Hommage à Rammeau/Mouvement"), de Claude Debussy, "Étude romantique", de Cécile Chaminade, e "Étude tableau op.39 nº1", de Sergei Rachmaninoff.