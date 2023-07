Os Coldplay avisaram que a "Music of the Spheres World Tour" poderia prolongar-se durante vários anos e a promessa está a ser cumprida. Esta quinta-feira, dia 20 de julho, o grupo liderado por Chris Martin confirmou que vai regressar à Europa em 2024 para uma série de concertos em estádios e arenas.

Entre 8 de junho e 30 de agosto de 2024, os britânicos vão passar por Atenas (Grécia), Bucareste (Romênia), Lyon (França), Roma (Itália), Düsseldorf (Alemanha), Helsínquia (Finlândia), Munique (Alemanha), Viena (Áustria) e Dublin (Irlanda).

Para já, Portugal não se encontra na agenda da nova fase da digressão "Music of the Spheres World Tour" - nas próximas semanas deverão ser anunciadas novas datas para a Europa. Em maio de 2023, os Coldplay atuaram no Estádio Cidade de Coimbra.

O registo para aceder à pré-venda (26 de julho) já se encontra à aberto no site das promotoras de cada país. A venda geral de bilhetes arranca no dia 28 de julho.

DATAS:

JUNHO 2024

8: Atenas - Estádio Olímpico

12: Bucareste - Arena Nationala

16: Budapeste - Arena Puskas

22: Lyon - Estádio Groupama

23: Lyon - Estádio Groupama

JULHO DE 2024

12: Roma - Estádio Olímpico

13: Roma - Estádio Olímpico

20: Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

21: Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

28: Helsínquia - Estádio Olímpico

AGOSTO DE 2024