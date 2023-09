Os dois álbuns, que surgem na sequência de “Soundtracks Vol.1”, editado em 2019, juntam 76 temas, muitos dos quais “acabam por ser desconhecidos do grande público ficando apenas nos ouvidos daqueles que, num determinado período, assistiram ao espetáculo em questão ou foram impactados pelos conteúdos onde era possível ouvir estes temas”.

Entre os 76 temas contam-se a banda sonora do filme “Dispersos pelo Centro”, de António Aleixo, a música de um vídeo de promoção da Fundação Coa Parque, temas criados para os espetáculos “A estudante e o sr. Henrique”, “Pela ponta do nariz” e “O deus das moscas”, o genérico do podcast “Ponto de Desencontro” ou um ‘jingle’ composto para um anúncio.

A única música “não exclusivamente instrumental” incluída nos álbuns é “Cem anos de Mário Cesariny”, composta por noiserv a propósito do centenário do poeta e pintor português.

Ouça aqui “Soundtracks. Vol.2” e aqui “Soundtracks Vol.3”.