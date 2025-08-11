No próximo dia 17 de agosto, a partir das 15h00, a antiga escola primária de Gumarães, em Cabeça Santa – Penafiel, recebe mais uma edição do GumaJazz, promovido pela Associação 140. O evento celebra o jazz, a improvisação e a criação comunitária, reunindo música ao vivo, feira de artes e artesanato e um workshop.

O cartaz musical conta com Gentrifugação, Miguel Meirinhos, Clara Lacerda Trio e Barananu, garantindo diversidade sonora e interação com o público. Paralelamente, a feira dará espaço a artistas e artesãos de várias áreas, enquanto o workshop de improvisação convida participantes a explorar a criação coletiva.

A entrada é gratuita e o espaço promete transformar-se num ponto de encontro entre arte, comunidade e verão.