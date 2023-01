Depois do EP "Reflexo" (2019), Metamito estreia-se no formato álbum num dos primeiros lançamentos da música portuguesa de 2023.

O registo homónimo é editado a 20 de janeiro e convida a "despertar do sono" em canções que sugerem "viagens espirituais e psicadélicas", assinala a promotora em comunicado.

Multi-instrumentista e produtor da zona de Sintra, António Miguel cria música através da qual pretende "diluir a fronteira entre o sonho e a realidade" entre os universos da dream pop, do rock psicadélico e da world music.

"São cantados os mistérios da Vida e do Ser, interpretados de forma tendencialmente idealista e mística", descreve o comunicado, acrescentando que "Metamito" combina elementos orgânicos e tradicionais, como guitarras clássicas e portuguesas ou piano e percussões, com elementos sintéticos e modernos, de sintetizadores a beats eletrónicos.

A composição, execução, gravação e produção do álbum são de António Miguel. A mistura ficou a cargo de Pedro Ferreira, no HAUS, e a masterização de João Alves, no Sweet Mastering Studio. "Soro da Verdade" e "Oração sem Sujeito" são os singles de avanço.

Vencedor do concurso Music Unlock by SBSR, tendo assegurado a sua presença no cartaz da edição seguinte do Festival Super Bock Super Rock, Metamito inspira-se em artistas como Tash Sultana, Noiserv, FKJ ou binkbeats para apresentar as suas canções em formato "one man band", tocando diversos instrumentos acompanhado de uma Loopstation.

O álbum será apresentado a 21 de janeiro, a partir das 21h00, no Auditório do Centro Cultural da Malaposta, em Lisboa, com primeira parte de Camafeu. Os bilhetes têm o preço único de 8 euros.