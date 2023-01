Bernardo Lobo acompanhando-se ao violão, apresenta o espetáculo “Bons Ventos”, que inclui temas inéditos assinados Tiago Torres da Silva e Nelson Motta, que serão editados no seu próximo álbum, e “clássicos” de Chico Buarque e do seu pai, Edu Lobo.

“O repertório do concerto reúne canções de seus sete discos editados ao longo dos seus 25 de carreira, novos temas que estarão no seu próximo álbum como ‘DR’, em parceria com Nelson Motta, e ‘Na Palma da Mão’, com Tiago Torres da Silva", segundo o comunicado enviado à agência Lusa.

Entre os “clássicos” incluídos no alinhamento, refira-se “Samba do Grande Amor” (Chico Buarque) e “Um Novo Tempo” (Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle/Nelson Motta).

Bernardo Lobo é filho do músico Edu Lobo que fez parte do movimento musical e poético Bossa Nova, que marcou a cultura brasileira na década de 1960.

Em 2017 recebeu um Grammy Latino pelo seu álbum “Dos Navegantes”.

Bernardo Lobo atuou com o pai, em novembro do ano passado, em Lisboa, no âmbito do Misty Fest, no Centro Cultural de Belém.

"Meu pai é o meu ídolo e incentivador, e eu não poderia deixar de homenageá-lo também nos meus concertos. Para esta apresentação no Samambaia, escolhi interpretar dois dos temas emblemáticos da sua obra: ‘Ponteio’ e ‘Só Me Fez Bem’. Este último foi a primeira composição do meu pai com Vinícius de Moraes”, afirma Bernardo Lobo, citado no comunicado sobre o concerto.

Bernardo Lobo entra em estúdio em março próximo para gravar um novo álbum, que será produzido pelo músico Marcelo Camelo.

O espaço Samambaia, com uma programação dedicada em particular à música popular brasileira, localiza-se no bairro da Graça, em Lisboa.