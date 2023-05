Editado na passada sexta-feira, 26 de maio, o segundo álbum dos NAPA, "Logo Se Vê", marca o início de uma nova fase da banda madeirense.

Anteriormente conhecido como Men On The Couch, o grupo regressa com um novo nome "mantendo intacta a sua identidade musical", refere a promotora.

O disco sucessor de "Senso Comum" (2019) propõe "uma roupagem mais madura, mas um espírito sempre moço", descreve o comunicado de apresentação. "Trazendo para cima da mesa maior complexidade e inventividade na estrutura das canções", o alinhamento mantém "a veia pop romântica" do grupo formado no Funchal em 2013.

"Assim, Sem Fim", com Silly como convidada, e "Luz do Túnel" foram os primeiros singles do álbum.

Apontando entre as influências "a energia dos Red Hot Chili Peppers, a criatividade dos Beatles e a sensibilidade de Caetano Veloso e Tom Jobim", os NAPA vão levar o disco a palcos depois de terem atuado no Festival Aqui Acolá, em Ponta do Sol, na Madeira, no passado dia 19. "Logo Se Vê" vai ser apresentado no Musicbox, em Lisboa, a 7 de junho; no Summer Opening, no Funchal, a 21 de julho; e no Festival Altear, no Porto Santo, a 11 de agosto.