Os New Order regressam a Portugal em junho para atuar no Primavera Sound Porto. A banda britânica sobe ao palco do Parque da Cidade no dia 10, anunciou a organização esta terça-feira, dia 7 de março.

No dia 10 julho atuam também os Blur e Halsey.

Nascidos há mais de 40 anos nas cinzas dos Joy Division, os New Order têm hoje um DNA diferente, por causa das mudanças internas, mas são uma banda mais feliz, com menos tensões e sem más vibrações, como afirmou o vocalista, Bernard Sumner, à agência France Press em 2015.

Nos New Order, ao lado de Bernard Sumner estão Stephen Morris, Gillian Gilbert, Phil Cunningham e Tom Chapman.

Numa edição comemorativa dos 10 anos do evento no Parque da Cidade do Porto, excecionalmente com quatro dias, a organização classifica o cartaz como “o melhor de sempre”, de acordo com comunicado no site do festival. Rosalía, Kendrick Lamar, Blur, Pet Shop Boys e Halsey são os cabeças de cartaz.

O dia 7, mais curto do que os que se seguem, vai receber o rapper norte-americano Kendrick Lamar, protagonista de um dos concertos mais memoráveis da história do festival, em 2014, Baby Keem, FKA Twigs, Beatriz Pessoa, Georgia, Holly Humberstone e The Comet is Coming.

No dia 8 de junho, o festival acolhe outro regresso de um cabeça de cartaz, no caso a espanhola Rosalía, que atuou há semanas no Altice Fórum, em Braga, para além de nomes como Bad Religion, Fred Again.., Maggie Rogers, The Mars Volta, Arlo Parks, Built to Spill, Fumo Ninja, Japanese Breakfast e Shellac, entre outros.

No dia seguinte, o destaque vai para os britânicos Pet Shop Boys, contando o cartaz com artistas que vão de Darkside a My Morning Jacket, passando por Le Tigre, St. Vincent, o projeto Deixem o Pimba em Paz, entre muitos outros.

O último dia do 10.º Primavera Sound no Porto, agora sem patrocínio da NOS, vai receber Blur, Halsey, Bleachers, Drain Gang, Pusha T, Sparks, Yves Tumor, Julia Holter, Off! (confirmados na segunda-feira para o SonicBlast de 2023, em Caminha), PUP, Unwound, e mais.

Os bilhetes para o festival estão à venda por 170 euros para os quatro dias e 70 só para um dia, mais taxas.

Primavera Sound Porto:

7 de junho

Kendrick Lamar

Baby Keem

FKA Twigs

Beatriz Pessoa

Georgia

Holly Humbertsone

The Comet Is Coming

8 de junho

Rosalía

Bad Religion

Fred Again

Maggie Rogers

Mora

The Mars Volta

VTSS B2B LSDXOXO

Alvvays

Arlo Parks

Built to Spill

Fumo Ninja

Gaz Coombes

Gazzi

Gilla Band

Israel Fernández y Diego Del Morad

Japanese Breakfast

Jockstrap

Margarida Campelo

Shellac

Texi Latex

The Beths

The Murder Capital

UNIQU3

9 de junho

Pet Shop Boys

Central Cee

Darkside

My Morning Jacket

NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge)

Jayda G

Le Tigre

Rema

Self Esteem

St. Vincent

Tokischa

Blondshell

Deixem o Pimba em Paz

Floweroflove

King Kami

Marcelus Pittman

Meta

Núria Graham

Shannen SP B2B Joe Cotch

Surf Curse

Terno Rei

Wednesday

10 de junho

Blur

New Order

Halsey

Bleachers

Daphni

Drain Gang

Pusha T

Sparks

Yves Tumor

Chima Hiro

Isa Leen

Isabella Lovestory

Julia Holter

Karate

Nation of Language

Nick Léon

Off!

Pup

Quadra

Unsafe Space Garden

Unwound

Verraco

Yard Act

Wolf Manhattan