"The Show", o terceiro álbum a solo de Niall Horan e o seu primeiro disco de estúdio desde "Heartbreak Weather", de 2020, será lançado no dia 9 de junho. Na passada semana, o músico revelou o primeiro single, "Heaven" - veja aqui o videoclipe.

O cantor escreveu a canção com John Ryan e Joel Little, que também produziram, e Tobias Jesso Jr. (colaborador de Adele e Sia), durante uma viagem ao deserto Mojave, no sul da Califórnia.

"Uma coisa que aprendi ao longo dos anos é que a sociedade adora pressionar-nos a atingir certos marcos quando atinges uma determinada idade. Seja casarmo-nos ou qualquer outra coisa que realmente deva ser baseada nos nossos instintos. À medida que envelheci, tentei abandonar essas expectativas e apenas seguir o meu coração. O refrão desta canção diz que o que tenho na minha vida atualmente é incrível. Portanto, seria uma loucura arruinar isso para ceder a pressões externas", frisa o britânico em comunicado.

Niall Horan atua no 9 de agosto no festival MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar. Os bilhetes já se encontram à venda na MEO Blueticket.