Norah Jones é a mais recente confirmação da 18.ª edição do CoolJazz. A norte-americana atua a 29 de julho de 2023 no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, anunciou a organização do evento esta terça-feira, 15 de novembro.

A artista deverá revisitar ao vivo temas como "Dont Know Why", "Come Away With Me", "Sunrise" e outros êxitos da sua carreira.

Norah Jones é a segunda confirmação no cartaz do CoolJazz 2023. Também já confirmado está Lionel Richie, que sobe ao palco do festival no dia 8 de julho.

Abertura de portas – 19h00

Cascais Jazz Sessions – 20h00. Concerto da primeira parte - a definir

Preços dos bilhetes:

Plateia GOLD (lugar com marcação) – 70 euros

Plateia VIP (lugar com marcação) – 60 euros

Plateia A (lugar com marcação) – 50 euros

Plateia B (lugar com marcação) – 40 euros

Bancada (lugar sem marcação) - 35 euros

Plateia em pé – 30 euros

Camarote 1ª ordem - 50 euros

Camarote 2ª ordem - 45 euros

Camarote 3ª ordem - 40 euros

Mobilidade Reduzida Plateia A - 50 euros

Mobilidade Reduzida Bancada - 35 euros