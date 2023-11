Em 2024, o North Festival vai ter uma nova casa. O evento vai mudar-se da Alfândega do Porto para o Parque de Serralves, nos dias 24, 25 e 26 de maio.

Esta segunda-feira, dia 27 de novembro, a organização confirmou que os Keane serão os cabeças de cartaz do dia 25 de maio. A banda britânica regressa a Portugal para celebrar os 20 anos do álbum de estreia, "Hopes and Fears", de onde saíram temas como "Somewhere Only We Know" e "Everybody’s Changing".

Os bilhetes para o North Festival 2024 estão disponíveis a partir de terça-feira com valores especiais de pré-venda limitada. Os bilhetes diários têm o custo de 55 euros e o passe geral para os três dias 99 euros.

Em comunicado, a promotora Vibes & Beats referiu que a mudança de local, da Alfândega do Porto, pretende “elevar a experiência dos festivaleiros” e aproveitar as “potencialidades” do Parque de Serralves.

“Serralves, pela qualidade das infraestruturas, espaços amplos e excelente localização, um espaço 'premium', no coração da Invicta, assume-se como uma escolha natural para um festival também ele 'premium', como é o caso do North Festival”, disse, citado no comunicado, o diretor da Vibes & Bites, Jorge Veloso.

Em janeiro de 2020, Jesse Quin, baixista dos Keane, confessou ao SAPO Mag que adora o público português: "Adoramos Portugal e a energia do público. O público canta sempre e isso ainda nos dá mais energia".

"Adoro o Porto, adoro cidades que tenham um rio no meio. Não sei porquê... mas podemos ficar a beira do rio e aproveitar. Também tem ótimos restaurantes junto ao rio e bares. É uma cidade tão movimentada e com boa comida. Todas as pessoas são simpáticas", frisou o músico. "Também gosto de Lisboa. Acho que Lisboa parece um pouco mais descolada, mais como Londres ou algo assim", acrescentou.