O músico explica, num comunicado hoje divulgado, que “cantar em português confere assertividade às canções”, visto que o incita “a um discurso direto e significativo”.

“Foi um passo importante e algo quase paradoxal. Durante a pandemia, numa altura em que globalmente estávamos unidos e síncronos, senti a urgência de falar com quem estava mais perto. Só me fez sentido escrever em português”, disse TOMARA sobre “Avalanche”, que sucede a “Favourite Ghost”, editado em 2017.

No novo trabalho, TOMARA conta com a participação do músico Nuno Sarrafa, que se traduz num “reforço na componente rítmica, conjugando com habilidade as batidas virtuais com a bateria do músico convidado deste novo disco”.

“Avalanche” é apresentado ao vivo a 2 de abril no Porto, no Novo Ático, e a 11 de abril em Lisboa, no Teatro Maria Matos.