É descrito pela editora como "um take moderno dos novos anos 20" e apresenta o mais recente alter ego de Paulo Zé Pimenta, mais conhecido como PZ.

"Tempo Para Nada", primeiro álbum do projeto O Vampiro Submarino, aposta num estilo "vintage, corridinho, e 'portuguesinho'", assinala o músico portuense, citado em comunicado.

O nome da nova aventura vem de uma frase que o pai do artista dizia para assustar as crianças antes de elas saltarem para a piscina, "Tenham cuidado com o Vampiro Submarino!", explica.

"As músicas surgiram de ideias que fui tendo a tocar guitarra, a cantar em português, rascunhos de melodias que foram atacando a minha cabeça ao longo dos anos. Destas bases simplistas surgiu a ideia de ter uma banda de jazz a dar o corpo ao manifesto vampiresco", recorda o músico.

"Tempo Para Nada" resulta de uma colaboração com os Small Trio e inclui Carl Minneman no contrabaixo, Leandro Leonet na bateria e João Salcedo no piano, "que foi peça essencial" nos arranjos na estrutura dos temas, assinala Paulo Zé Pimenta. O disco, uma edição da Meifumado, conta também com as vozes de suporte de Nena Barbosa e Daniela Maia e com o trombone de João Sêco.

"Ao Lado de Mim", um dos temas do álbum, já tinha sido estreado no Festival da Canção, em 2022.

"A Série U” foi o single escolhido para retratar "uma peculiar surrealidade retro-kitsch digna dos primórdios do VHS", refere a editora. O videoclip, realizado por Bruno Ferreira, foi filmado no formato de Mini DV no parque temático Buddha Éden, na Quinta da Bacalhôa.

"Tempo Para Nada" será apresentado a 31 de março na Casa da Música, no Porto, e a 8 de abril no Titanic Sur Mer, em Lisboa.