Há boas notícias para os fãs dos Oasis, mas ainda não é desta que os irmãos Gallagher se vão reencontrar.

Esta segunda-feira, dia 16 de outubro, Liam Gallagher anunciou que irá celebrar os 30 anos do álbum de estreia dos Oasis com uma digressão especial. O disco "Definitely Maybe" foi lançado em 1994 e 12 primeiros concertos estão marcados para julho, na Grã-Bretanha.

Na sua conta no Instagram, o músico britânico defendeu que "Definitely Maybe" é o "álbum mais importante dos anos 1990". "Não estaria em lugar nenhum sem ele e vocês também não. Então, vamos celebrar juntos", frisou o arista.

Em comunicado citado pela NME, nos concertos, Liam Gallagher vai tocar os temas do álbum editado em 1994 e outras canções que foram lançadas durante a era de "Definitely Maybe", como "Whatever", "Fade Away", "Listen Up" e "Sad Song".

A imprensa britânica adianta ainda que Bonehead, ex-guitarrista dos Oasis, vai participar nos concertos.