A obra “Sangue Inverso: Rosa do Deserto” (2022) para grupo instrumental, de Jaime Reis, estreia-se no sábado no âmbito do Festival SoundSpaces 2023, em Malmö, na Suécia, organizado pelo coletivo Hertzbreakerz.

O Ensemble DME, dirigido por Rita Castro Blanco, apresenta no Teatro Palladium, em Malmö, um programa de música contemporânea portuguesa que inclui a peça de Jaime Reis.

Outra peça de Reis, “Estudo de Densidades III” (2023) para conjunto instrumental e eletrónica, será estreada a 21 de maio no Teatro Aveirense, em Aveiro, nos Reencontros de Música Contemporânea.

Jaime Reis estudou Composição e Música Eletroacústica com João Pedro Oliveira, Emmanuel Nunes e K. Stockhausen. Continuou os seus estudos de doutoramento na Universidade Nova de Lisboa em Etnomusicologia.