“Preço Certo” é o novo tema do próximo álbum do cantor e já se encontra disponível em todas as plataformas digitais. O vídeo da nova canção foi filmado nos estúdios do programa da RTP ("Preço Certo") e conta com a participação de todo o elenco do concurso, incluindo o apresentador Fernando Mendes - veja aqui o videoclipe.

O novo tema, que sucede a "Estrada", é inspirado na música tradicional de baile. "Depois de vos trazer uma rumba portuguesa, trago-vos agora uma canção de Baile, numa homenagem ao género que ouvi e bailei desde criança nos tantos arraiais, festas e bailes de verão que vivi, no bairro onde cresci e em aldeias onde passei verões", explica o cantor.

"Esta música é uma celebração, e ter a vida que tenho neste momento e estar feliz ao lado de quem gosto é como ganhar a montra final do Preço Certo. Assim, fiz-me acompanhar da voz do Fernando Mendes, que é a encarnação da alegria e do otimismo, e das palmas 'à preço certo' para vos contar não as minhas mágoas mas sim as minhas alegrias. Mando beijinhos lá para casa, bailo ao som do acordeão e sorrio como faço quando estou com os meus amigos e família. E a vocês convido-vos a juntarem-se e celebrarem comigo na canção mais alegre que já fiz, no momento mais alegre que já vivi", remata Pedro Mafama.

