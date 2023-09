Dois anos depois, Olivia Rodrigo voltou à música com um novo álbum - "Guts" chegou na passada sexta-feira, dia 8 de setembro, e conta com 12 canções, entre elas os singles "Vampire" e "Bad Idea Right?".

Mas os fãs querem mais novidades. Segundo várias fontes, a artista norte-americana deverá anunciar as datas da digressão mundial "muito em breve".

Na sua conta no TikTok, uma fã perguntou à cantora quando arrancaria a digressão. Em resposta, Olivia Rodrigo usou um som popular: "Oh Meu Deus, adoro essa pergunta. Eu acho...".

Veja o vídeo: