A Orquestra POP Portuguesa está de volta com o concerto "Grandes Hits do Pop". O espetáculo está marcado para o dia 27 de maio, na Sala Tejo, da Altice Arena, em Lisboa.

Dirigida pelo Maestro Ulf Wadenbrandt, a oruestra integra 42 músicos e tem em Catarina Clau e Ricardo Soler como vozes principais.

"Viva la Vida", dos Coldplay, "Casinha", dos Xutos & Pontapés, "All You Need is Love", dos The Beatles, ou “Final Countdown”, dos Europe, vão fazer parte do alinhamento.

"O projeto tem como principal objetivo a aproximação do público à música. Queremos desmistificar a associação do conceito orquestra ao elitismo e à exclusividade de um género mais erudito", explica Inês Santos, fundadora da DHArtes Produções e uma das responsáveis pela organização de "Grandes Hits do Pop".

"Queremos que as pessoas tenham a noção da dimensão e do potencial de uma orquestra e que estes são precisamente os mesmos instrumentos utilizados para tocar as canções que ouvimos na rádio", remata.