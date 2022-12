No carro, em casa, ao passear na rua, no elevador e a todas as horas: a música está presente na nossa vida e ligada a emoções e momentos especiais. Por isso, oferecer um disco é sempre uma boa opção e quem recebe nunca se irá esquecer: quando clicar no play, vai sempre lembrar-se de quem ofereceu o álbum.

E como 2022 está a ser um ano de lançamento de grandes novidades para a WOOK - e não falamos apenas de livros, apesar de a literatura ser o foco da maior livraria portuguesa online -, agora pode encontrar online os melhores discos para oferecer a toda a família e sempre à distância de um clique - este ano, assumindo cada vez mais o seu papel cultural e de loja com a diversidade que os clientes procuram, a WOOK lançou a área de Música com milhares de artigos.

Na loja online poderá encontrar milhares de Vinis e CD’s para todos os gostos e que chegarão a sua casa rapidamente. Como o Natal está à porta, pode começar já a escolher alguns discos para oferecer e que farão parte da banda sonora de todo o ano - não sabe que prenda comprar para a sua mãe, pai ou sobrinhos? Nós temos algumas sugestões.

OITO SUGESTÕES DE DISCOS PARA OFERECER:

Nem todos se lembram da colectânea "NOW", mas desde o final da década de 1980, todos os anos, os grandes êxitos são reunidos num único álbum - é já uma tradição, bem antes de nascerem as playlists de melhores do ano.

De "Unholy", de Sam Smith com Kim Petras, a "I'm Good (Blue)", de David Guetta com Bebe Rexha, "NOW That's What I Call Music! 113" conta com as grandes canções que marcaram 2023 e será uma boa prenda para oferecer aos irmãos - mesmo que sejam mais novos e não se lembrem do que é a colectânea "NOW", o disco será a melhor companhia para viagens e festas em casa.

Comprar aqui.



Para os filhos: Midnights, de Taylor Swift

Não há dúvidas: "Midnights", o décimo disco de estúdio de Taylor Swift, é o álbum do ano e os sucessivos recordes que a cantora tem batido são a prova disso. Do single "Anti-Hero" à emotiva "You’re on Your Own, Kid", as 13 canções do disco prometem ser a banda sonora para qualquer momento, em especial para as noites de insónias.

Se o seu filho/ a sua filha é um verdadeiro/a fã, pode comprar na WOOK as quatro versões do álbum e que juntas formam um relógio.

Comprar aqui



Para o/a melhor amigo/a: The Car, Arctic Monkeys



Os Arctic Monkeys passaram em setembro pelo Parque da Bela Vista, em Lisboa, e garantiram um dos concertos mais aclamados do verão. Semanas depois, a banda liderada por Alex Turner editou o álbum de "The Car" e conquistou o público e a critica de todo o mundo.

Se o/a seu/sua melhor amigo/a ainda não se deixou contagiar pela energia da banda, é hora comprar "The Car" para lhe oferecer e, quem sabe, marcar na agenda uma ida a um concerto do grupo inglês.

Comprar aqui.



Para o tio melómano: Kind of Blue - Vinil, de Miles Davis



Há clássicos que todos deveríamos ter em casa. "Kind of Blue", álbum de estúdio lançado em agosto de 1959 por Miles Davis, é um desses casos. O álbum de jazz mais amado e vendido da história, conta com cinco canções que atravessam gerações e que merecem ser ouvidas com tempo e calma.

Se procura uma prenda para o tio melómano e que é mesmo fã de jazz, "Kind of Blue" é a melhor opção e encontra-se disponível na WOOK.

Comprar aqui



2023 é ano de grandes espetáculos. Em maio, os Coldplay regressam a Portugal para quatro concertos em Coimbra e prometem incluir no alinhamento os temas de "Music of the Spheres", álbum editado em 2021 e que conta com os singles "Higher Power", "My Universe" e "Let Somebody Go".

Se os seus sobrinhos vão ao concerto ou se sabe que são fãs e que não conseguiram bilhetes, "Music of the Spheres", em formato Vinil, pode ser a prenda perfeita para este Natal.

Comprar aqui



O último disco dos Beatles, reconhecido pela clássica foto dos quatro a atravessar uma rua na passadeira, foi lançado em setembro de 1969, seis dias depois de John Lennon comunicar aos companheiros que abandonaria o grupo.

Para o pai que é mesmo fã da banda britânica, é essencial ter a edição especial em vinil de "Abbey Road (50th Anniversary)" para recordar grandes canções como "Come Together" ou "Here Comes the Sun".

Comprar aqui



Para o membro da família que não esquece os anos 80: The Dark Side of the Moon - Vinil, dos Pink Flyod



Não há um consenso generalizado sobre se "The Dark Side of the Moon" é ou não o melhor álbum dos Pink Floyd, mas há uma certeza: é o disco mais emblemático da banda e está na restrita dos grandes clássicos da música mundial.

Do oitavo disco do grupo saíram temas como "Money", "Us and Them", "Time", "Eclipse" ou "Breathe", e a versão em vinil é o presente ideal para aquele membro da família que não larga as canções dos anos 80 e que está sempre pronto para recordar os grandes êxitos.

Comprar aqui



Com a sua mistura revolucionária de rock, pop e r&b, o álbum "Thriller", de Michael Jackson, quebrou barreiras e continua a ser uma referência intemporal. 40 anos depois, o álbum foi reeditado e conta com canções inéditas.

Com nove faixas na sua edição original, incluindo os clássicos "Beat it" e "Billie Jean", o disco foi relançado em formato duplo, com um total de 34 temas, entre inéditos e versões.

Se gosta de dançar e cantar com a sua esposa e se ela é fã do Rei da Pop, "Thriller 40", em formato vinil, é a prenda ideal para este Natal.

Comprar aqui