Conhecidos pelo “indie rock vibrante e pelas letras recheadas de ironia e maturidade”, Os Pontos Negros formam-se em 2005 pelos irmãos Jónatas Pires (voz e guitarra) e David Pires (bateria), aos quais se juntaram, pouco depois, Filipe Sousa (voz e guitarra) e Silas Ferreira (teclas).

Após anos de ausência, regressam para um concerto no Indie Music Fest, de celebração dos 20 anos de carreira, em que prometem revisitar os temas que marcaram a sua trajetória.

David Bruno, NOIA, Gorjão, Jay Mezo, Needle e Vitória Vermelho juntam-se também ao cartaz do festival que regressa a Baltar, de 4 a 6 de setembro.

Segundo a organização do festival, “esta nova vaga de confirmações traz David Bruno, que irá interpretar temas do novo disco ‘Paradise Village’; NOIA, dj e cofundadora do coletivo XXIII, que além de somar atuações um pouco por todo o mundo, detém uma das atuações mais memoráveis da plataforma Boiler Room; e ainda, alguns dos nomes emergentes mais interessantes da atualidade: Gorjão, Jay Mezo, Needle e Vitória Vermelho”.

Estas confirmações juntam-se a 16 nomes já anunciados nos últimos meses, como Bateu Matou, Quadra, Yakuza, Manga Limão, Ganso, Bad Tomato e Hause Plants.

Tiago Nalha, diretor do festival, salienta na nota de imprensa que há ainda novidades para os mini festivaleiros: o novo espaço Mini Indie.

“Criámos uma área dentro do recinto do festival inteiramente dedicada aos mais pequenos, com entrada gratuita das 14h00 às 18h00, para crianças dos 3 aos 10 anos”, explica.

De acordo com o diretor do festival, o Mini Indie oferece concertos especialmente pensados para crianças, oficinas criativas que exploram a biodiversidade do recinto e ainda jogos tradicionais.

“Todas as atividades acontecem num ambiente seguro e educativo, onde os participantes recebem um Passaporte Mini Indie, que será carimbado a cada atividade que participar. Ao completar todos os carimbos, o passaporte dá direito a um prémio especial: acesso ao muito desejado insuflável. Mais do que um espaço infantil, é um convite à descoberta, ao convívio e à imaginação, enquanto os pais aproveitam a música e o ambiente do festival com tranquilidade”, acrescenta Tiago Nalha.

Depois de um hiato provocado pela pandemia e pela mudança forçada de recinto, o festival regressa este ano num espaço que combina música e natureza, com um dos palcos localizado num anfiteatro natural rodeado de árvores.

“Falamos da Floresta Mágica da Quinta do Cabo, em Baltar, município de Paredes”, refere a organização, que promete mais novidades ao longo dos próximos meses.

A organização acrescenta que, até ao final deste mês, os passes gerais, com direito a ‘camping’, estão a um preço especial de 25 euros, na plataforma BOL e nos locais habituais.