Segundo o serviço de streaming, a hora em que os portugueses mais ouvem música é às 17h00. "Todos os dias são bons para ouvir música, mas há um dia que se destaca e em que os portugueses utilizam o Spotify com mais frequência: o sábado. No que diz respeito à altura do dia, a hora preferida para ouvir música é no final de um dia de trabalho ou lazer, às 17 horas", avança a plataforma.

Este ano, Ivandro foi o claro vencedor dos artistas portugueses mais ouvidos, contando com várias músicas como “Lua” ou “Moça” entre as mais ouvidas, mas não lidera apenas nestas categorias. O artista português conta também com “Lua” como a canção portuguesa com mais gostos no Spotify e mais vezes repetida entre os utilizadores nacionais.

A ganhar cada vez mais importância, os artistas portugueses contam com uma grande base de fãs no estrangeiro. Drenchill, Tom Enzy, Elvis Drew e MARO estão entre os artistas portugueses com mais streams noutros países.

O EQUAL, o programa que visa promover a igualdade de género na indústria musical, contou com diversas artistas portuguesas durante o ano, incluindo Mariza, Nena ou MARO, mas houve uma artista que se destacou a nível internacional. Em mais de 100 artistas EQUAL de vários países, Bárbara Bandeira é a 12.ª mais ouvida na playlist global do EQUAL.

Embora The Weeknd tenha sido o artista mais ouvido em Portugal em 2022, liderando em dispositivos como computador, tablets, televisões ou web, os portugueses escolheram outro artista para os acompanhar nas viagens de carro: Ed Sheeran. Coldplay e Panda e os Caricas completam o top três de artistas mais ouvidos no carro.

Num ano marcado por várias tendências nas redes sociais, os utilizadores portugueses aproveitaram o Spotify para partilhar as letras das suas músicas preferidas com os seguidores. “Heat Waves” de Glass Animals foi a mais partilhada nas redes sociais.

Entre os géneros musicais preferidos dos portugueses há uma escolha clara, em todas as regiões: o pop. O dance pop, o rap e o hip hop tuga representam também grande parte dos streams portugueses em 2022.

Em relação aos podcast, "Extremamente Desagradável", de Joana Marques na Rádio Renascença, liderou as preferências gerais dos portugueses em quase todos os dispositivos, mas há um dispositivo em que outro podcast liderou - “ask.tm”, de Pedro Teixeira da Mota, ocupa a primeira posição nas consolas de jogo.