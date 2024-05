A delegação dos Países Baixos reagiu à decisão e dizendo-se "chocada com a decisão". "Tomámos nota da desqualificação por parte da EBU. A AVROTROS considera a decisão desproporcional e está chocada com a decisão. Lamentamos muito o sucedido e voltaremos ao tema mais tarde", pode ler-se na reação oficial dos neerlandeses.

"O artista neerlandês Joost Klein não irá competir na Grande Final deste ano do Festival da Eurovisão", anunciou esta manhã a EBU em comunicado.

"A polícia sueca investigou uma queixa feita por um membro feminino da equipa de produção depois de um incidente na sequência da atuação [dos Países Baixos] na semifinal de quinta-feira à noite. Enquanto o processo decorre, não será apropriado para ele continuar no concurso", pode ler-se da declaração oficial.

"Gostaríamos de deixar claro, contrariamente a alguns relatos dos meios de comunicação e alguma especulação nas redes sociais que este incidente não envolveu qualquer outro concorrente ou membro de delegação", prossegue o comunicado.

"Mantemos uma política de tolerância zero relativa a comportamento inapropriado no nosso evento e estamos empenhados em assegurar um ambiente de trabalho seguro para toda a equipa do concurso. Tendo isto em conta, o comportamento de Joost Klein em relação a um membro da equipa foi considerado uma infração às regras do concurso", conclui a organização.

A final do concurso prosseguirá assim com 25 canções a concurso.