Patti Smith é a primeira confirmação para a edição de 2024 do festival Jardins do Marquês, anunciou a promotora Música no Coração. A artista norte-americana vai atuar no dia 7 de julho nos jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras.

"As noites de verão recheadas de música, junto aos Jardins do Marquês em Oeiras, regressam em 2024 e a primeira confirmação para a 4ª edição dos Jardins do Marquês – Oeiras Valley traz-nos uma das figuras mais relevantes das últimas décadas: Patti Smith é cabeça de cartaz da noite de 7 de julho do Festival", frisa a organização em comunicado.

No festival Jardins do Marquês, Patti Smith vai estar acompanhada pela sua banda, a Patti Smith Quartet.

Patti Smith – dia 7 de julho