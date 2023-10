Controlo é uma ilusão. É a partir desta premissa que os PAUS chegam ao mais recente álbum de estúdio. "Paus e o Caos" chegou esta sexta-feira, dia 29 de setembro, e já se encontra disponível em todas as plataformas digitais e também em vinil.

O novo disco do quarteto da “bateria siamesa, do teclado que te faz sentir cenas e do baixo maior que a tua mãe" conta com 10 temas, incluindo os singles "Da Boca do Lobo" e "Calma".

"Bora ser mais, ser outra coisa. Um som que não dê para circunscrever nem controlar. Bora a sítios onde nunca estivemos e bora levar amigos", foi quase exatamente por estas palavras que Hélio Morais, Fábio Jevelim, Makoto Yagyu e Quim Albergaria decidiram juntar "caos" ao novo disco, explica o comunicado.

Para celebrar o lançamento do novo disco, os PAUS estreiam um novo espetáculo esta sexta-feira, dia 29 de setembro, no Porto, na sala M.ou.co. Já a 3 de outubro, a banda atua em Lisboa, no Teatro Maria Matos.