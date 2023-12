Os Pearl Jam são a mais recente confirmação para o NOS Alive 2024. A banda vai atuar no último dia da 16ª edição do festival, a 13 de julho, no Palco NOS.

O concerto marca o regresso da banda a solo português, seis anos depois do seu último concerto no nosso país.

Em 2020, os Pearl Jam celebraram 30 anos de atuações ao vivo. Com onze álbuns de estúdio e centenas de concertos, a banda continua a ser aclamada pela crítica e pelos fãs e tem mais de 85 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo.

Os Pearl Jam foram incluídos no Rock and Roll Hall of Fame em 2017, cimentando-os como uma das mais populares do rock do seu tempo.

Em 2020 editaram Gigaton, o seu mais recente álbum de estúdio. A Rolling Stone escreveu que o álbum é "um exemplo admirável e inspirador de grunge maduro".

Além dos Pearl Jam, a organização do NOS Alive 2024 já tinha confirmado Sum 41, AURORA, Benjamin Clementine, Black Pumas, Dua Lipa, Floating Points, Jessie Ware, Kenya Grace, Khruangbin, Larkin Poe, Michael Kiwanuka, Nothing But Thieves, T-Rex e Smashing Pumpkins.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais e no site oficial do NOS Alive. O evento regressa nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2024 ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.