Preparado para abraçar de novo os grandes palcos, Pedro Abrunhosa anunciou esta terça-feira, dia 29 de novembro, dois concertos nos Coliseus: 14 de abril no Porto e 22 de abril em Lisboa. O músico vai estar acompanhado pelo Grupo Coral e Etnográfico Os Camponeses de Pias, dirigido por Paulo Ribeiro Os bilhetes para os concertos já se encontram à venda dos locais habituais. Para o concerto no Coliseu do Porto, os preços variam entre os 25 e os 55 euros. Em Lisboa, os bilhetes custam entre 20 e 60 euros. "Enquanto última os seus 9° e 10º discos de originais, com edições espaçadas mas coordenadas, Pedro Abrunhosa segue incansável, sendo estes espectáculos, também, um tributo ao Cante Alentejano, Património Imaterial da Humanidade e matéria estética que sempre fascinou o músico", frisa a Universal Music Portugal em comunicado. Informação de bilheteira: Coliseu do Porto | 14 de Abril Cadeiras de Orquestra - 55€ 1ª Plateia - 45€ 2ª Plateia - 40€ Tribuna - 40€ Camarote 1ª - 35€ Camarote 2ª - 25€ Frisas 1ª - 35€ Frisas 2ª Visibilidade Reduzida - 25€ Balcão - 35€ Galeria - 25€ Geral - 20€ Coliseu de Lisboa | 22 de Abril Cadeiras Orquestra - 60€ 1ª Plateia - 50€ 2ª Plateia - 45€ Balcão Central - 40€ Balcão Visibilidade Reduzida - 35€ Camarotes 1ª - 40€ Camarotes 1ª Visibilidade Reduzida - 30€ Camarotes 2ª - 30€ Camarotes 2ª Visibilidade Reduzida - 25€ Galeria de pé - 20€