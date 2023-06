Os Pet Shop Boys, My Morning Jacket, Pusha T, Le Tigre, St Vincent e NxWorries estão entre as bandas e artistas que atuam hoje no festival Primavera Sound Porto, a decorrer no Parque da Cidade.

Hoje, o recinto abre às 16h00 e os concertos arrancam 45 minutos depois, nos palcos Plenitude e Vodafone, com Margarida Campelo e Meta, respetivamente.

No palco principal, o Porto, a música começa às 17h45 com o espetáculo Deixem o Pimba em Paz, que junta Bruno Nogueira, Manuela Azevedo e Filipe Melo, entre outros.

No palco Porto atuam também os My Morning Jacket, Pet Shop Boys e Central Cee.

Pelo palco Plenitude, além de Margarida Campelo, passam ainda Blodshell, Built to Spill, Self Esteem e Tokischa.

O palco Vodafone irá acolher, além de Meta, espetáculos de Wednesday, NxWorries (projeto que junta Anderson.Paak e Knxwledge), St Vincent e Darkside.

Para o quarto e último palco ao ar livre, o Super Bock, estão hoje agendadas as atuações de Terno Rei, Pusha T, Rema e Le Tigre.

Pelo palco interior, o Bits, onde a música só começa pelas 23:00, irão passar King Kami, Shannen SP num ‘back to back’ (B2B) com Joe Cotch, Marcelus Pittman e Jayda G.

A 10.ª edição do Primavera Sound Porto começou na quarta-feira e termina no sábado.

Este ano, o festival ocupa um espaço maior no Parque da Cidade e dura quatro dias, em vez dos habituais três, uma forma de comemorar as dez edições.

Além de uma nova disposição dos palcos, a organização aumentou a zona de restauração e criou mais áreas de casa de banho.

Todas as informações sobre bilhetes, horários de concertos e dos transportes públicos e outras podem ser consultadas ‘online’, no ‘site’ oficial do festival, em https://www.primaverasound.com/pt/porto.