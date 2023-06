Peu Madureira e Júlio Resende estão entre os artistas que reforçam o cartaz do festival Santa Casa Alfama, dedicado ao fado e que decorre no final de setembro no bairro lisboeta que lhe dá nome, anunciou hoje a promotora.

"Este ano a Igreja de São Miguel recebe Peu Madureira, Júlio Resende, Luís Caeiro e Artur Batalha; já a Igreja de Santo Estêvão recebe Pedro Galveias, Maria Amélia Proença e ainda uma noite de fados protagonizada por um trio de fadistas do Porto, em mais uma homenagem a Hermínia Silva", refere a promotora Música no Coração, num comunicado hoje divulgado. Na edição deste ano, que acontece nos dias 29 e 30 de setembro, o festival celebra Hermínia Silva, "um dos maiores vultos da cultura popular portuguesa". O festival decorre no bairro de Alfama, onde são espalhados vários palcos, que irão acolher mais de 40 concertos, "criando a sensação de que ali o fado pode acontecer em qualquer beco, viela ou praça... desafiando o público a tocar na alma portuguesa, deambulando por um bairro cheio de histórias fadistas". O cartaz inclui ainda, entre outros, um espetáculo de homenagem a Hermínia Silva, com Anabela, FF, Filipa Cardoso e Lenita Gentil, e atuações de Camané, Beatriz Felício e Geadas.