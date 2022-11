A intérprete, premiada em vários concursos no Brasil, professora do Conservatório de Música do Porto, tem-se apresentado como solista e camerista no Brasil, EUA, Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, França e Bélgica.

Em 2013, criou o grupo Toy Ensemble e tem promovido a música e intérpretes portugueses no Brasil.

No CCB, irá interpretar, inserido no ciclo “Concertos Nómadas”, obras de compositores que representam quatro gerações de desenvolvimento da música brasileira, como Radamé Gnatali (1906-1988), Henrique Oswald (1852-1931), Camargo Guarnieri e Carlos Nobre, nascido em 1939.