O compositor e pianista alemão Clemens Christian Poetzsch estreia-se na quinta-feira em Portugal, com uma atuação no Porto, numa digressão que também passa por Vila Nova de Gaia, Marinha Grande e Matosinhos, segundo a agenda do músico no seu 'site'.

Na quinta-feira, 1 de fevereiro, Clemens Christian Poetzsch apresenta-se na Fnac Santa Catarina, no Porto, a partir das 19h00, atravessando o rio Douro no dia seguinte para novo recital na Fnac de Vila Nova de Gaia, às 18h30.

No sábado, dia 3, atuará no Teatro Stephens, na Marinha Grande, a partir das 16:00, e no domingo, 4 de fevereiro, dá o último recitar em Portugal, a partir das 19h00, no Teatro Municipal de Matosinhos.

Clemens Christian Poetzsch estudou música no Conservatório Heinrich Schütz e piano na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber, ambos em Dresden, Alemanha. Poetzsch trabalhou com várias orquestras, com músicos libaneses criou o grupo Masaa, aliando música erudita a expressões tradicionais. A solo, editou cinco álbuns: “People and Places” (2016), “Remember Tomorrow” (2019), “Clemens Christian Poetzsch plays Sven Helbig” (2020), “The Soul of Things” (2021) e “Chasing Eisenberg” (2022).

Depois da digressão portuguesa, o músico regressará ao país natal, onde tem agendados concertos em Witzenhausen, Göttingen, Freital, Trier, Zollbrücke, Neustrelitz e Bad Säckingen, entre outras localidades, ao longo das próximas semanas.